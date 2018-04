CNH Industrial, Marchionne: nel 2017 risultati solidi

(Teleborsa) - "I solidi risultati che abbiamo raggiunto nel 2017 sono una dimostrazione dell'impegno di tutti nel realizzare una strategia indirizzata a posizionare CNH Industrial tra i leader in ogni settore industriale in cui competiamo", ha dichiarato il presidente Sergio Marchionne aprendo l'assemblea degli azionisti sul bilancio annuale del gruppo industriale italo-statunitense.



Sugli investimenti, Marchionne ha ribadito che "in tutti i nostri settori di business stiamo continuando a investire nelle tecnologie che assicurano il nostro futuro, rafforzando ulteriormente il capitale del gruppo".

"Il mercato mondiale mostra segni di una domanda in crescita per i nostri prodotti e i nostri servizi", ha aggiunto poi il manager italo-canadese confermato presidente di Cnh Industrial. L'Amministratore Delegato, Richard Tobin, invece, lascerà l'incarico il 27 aprile prossimo.



Intanto a Piazza Affari brilla il titolo +2,11%, mentre in Europa si parla di un eventuale spin-off e quotazione in Borsa della divisione camion di Volkswagen, la Volkswagen Truck & Bus, accendendo ipotesi di separazione anche per Iveco.

