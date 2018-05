CNH Industrial, nuovo contratto per IVECO BUS dalla Francia

(Teleborsa) - La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), ente autonomo dei trasporti parigini, ha assegnato a IVECO BUS, brand di CNH Industrial N.V, un appalto per la fornitura di 150 autobus Urbanway Natural Power, a partire dal 2019.



L'aggiudicazione rientra nell'ambito del piano "BUS 2025" della metropoli francese, con l'obiettivo di rinnovare l'intera flotta con mezzi a basse emissioni.



Questo contratto fa seguito a quello del 2014 per la fornitura di circa 1.000 autobus, a conferma della validità delle soluzioni IVECO BUS per la mobilità sostenibile.



Gli autobus Urbanway possono funzionare con biometano ricavato dagli scarti, che assicura un'impronta di carbonio pari a zero e contemporaneamente offre agli enti di trasporto pubblico e alle principali metropoli, perennemente alla ricerca di un paesaggio urbano più pulito, molti altri benefici ambientali tra cui migliore qualità dell'aria, riduzione del rumore e una gestione dei rifiuti più efficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA