CNH Industrial promossa da Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di CNH Industrial, con una variazione percentuale dell'1,01% sulla borsa milanese. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno avviato la copertura sul titolo con la raccomandazione buy e prezzo obiettivo a 12,27 euro.



Oggi 18 maggio 2018 sono stati diffusi i conti trimestrali della rivale americana Deere, che hanno deluso le attese del mercato. Deere assieme a CNH e AGCO è una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del leader globale nel settore dei capital goods evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di macchine movimento terra rispetto all'indice.



Tecnicamente, CNH Industrial è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,9.



