Coca Cola compra Costa Coffee: guerra a Starbucks

Trema Starbucks per l'esordio di Coca Cola nel mondo del caffè. Il famoso produttore di bibite ha deciso di cimentarsi nelle bevande calde, acquisendo per 51 miliardi di dollari la catena di caffè Costa dalla britannica Whitbread Plc.



Costa Coffee è un'azienda britannica di caffè con sede a Dunstable, nel Bedfordshire. Fondata nel 1971 dai fratelli italiano Sergio e Bruno Costa e controllata dal 1995 da Whitbread, è la seconda catena di caffè più grande del mondo dopo Starbucks e la più grande del Regno Unito.



"Le bevande calde sono uno dei pochi segmenti del beverage nel quale non abbiamo un brand globale - ha dichiarato il presidente e Amministratore Delegato di Coca Cola James Quincey - . Costa ci dà accesso a questo mercato, con una piattaforma del caffè veramente forte".



Festeggia il titolo Whitbread sulla piazza di Londra, con un balzo di oltre il 16%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA