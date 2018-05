Coca-Cola festeggia la promozione di Barclays

(Teleborsa) - Seduta vivace per Coca Cola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,60%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Barclays. Gli esperti hanno rivisto al rialzo il giudizio a "overweight" da "equal weight" con target price alzato a 48 dollari da 45 dollari.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.



Lo scenario di breve periodo del gigante americano della bevanda piĆ¹ famosa al mondo evidenzia un declino dei corsi verso area 41,95 dollari USA con prima area di resistenza vista a 42,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 41,69.

© RIPRODUZIONE RISERVATA