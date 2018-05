COIMA RES rileva il Pavillon da Unicredit a Porta Nuova

(Teleborsa) - COIMA RES ha siglato con UniCredit il preliminare per l'acquisto dell'immobile Pavilion a Milano Porta Nuova (Piazza Gae Aulenti). Il valore della transazione è di 45 milioni di euro (o 46,3 milioni incluse tasse e costi di due diligence) più un potenziale earn-out fino a 5 milioni. Il closing dell'operazione è previsto entro fine anno.



Il Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES Manfredi Catella, commentando l'operazione, ha sottolineato l'importanza della transazione, alla luce anche del trend del segmento (business e commerciale) in cui il Fondo d'investimento immobiliare opera.



"COIMA RES prosegue la composizione del portafoglio con una concentrazione a Milano in particolare nei quartieri dove è prevista la maggiore crescita dei canoni come Porta Nuova", ha affermato catella, aggiungendo "i canoni prime in Porta Nuova hanno superato il livello di 550 euro al mq per destinazione terziaria ed il livello di 1.500 euro/mq per destinazione commerciale e ci si attende che questo trend positivo prosegua ulteriormente".



Al momento di proprietà di UniCredit, il Pavilion è un immobile poli-funzionale certificato LEED Gold progettato da Michele De Lucchi con un'area complessiva pari a circa 3.000 mq, ed è al momento utilizzato da UniCredit come centro espositivo, ospitando eventi e conferenze. La strategia di investimento prevede la potenziale conversione in uffici e retail.



Il Pavilion rappresenta "un'opportunità di investimento unica per COIMA RES data la sua location strategica nel cuore di Porta Nuova tra Piazza Gae Aulenti ed il nuovo parco "Biblioteca degli Alberi" di prossima apertura che rappresenterà il terzo parco più grande nel centro di Milano", sottolinea il Fondo.



"L'apertura del parco amplierà l'area pedonale di Porta Nuova ad una superficie complessiva maggiore di 150.000 mq. Le caratteristiche tecniche uniche del Pavilion e la sua visibilità a 360° offrono un alto grado di flessibilità in termini di strategia di locazione. UniCredit prevede di rilasciare il Pavilion entro la fine del 2018 dando a COIMA RES l'opportunità di riposizionare l'asset facendo leva sulla sua location strategica".







