Coldiretti, 3 italiani su 4 diminuiscono gli sprechi a tavola

(Teleborsa) - Gli sprechi domestici rappresentano ben il 54% del valore totale. Secondo un'indagine effettuata congiuntamente da Coldiretti e dall'Istituto Ixè, ogni anno gli italiani gettano nella spazzatura cibo per un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro.



Come detto la maggior parte degli sprechi avviene tra le mura domestiche, che si vanno a sommare a quelli nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell'agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%). Oltre al danno economico, si sottolinea anche il danno ambientale relativo al dispendio energetico e allo smaltimento dei rifiuti.



Una maggiore attenzione alla data di scadenza, la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola. Sono alcune delle strategie "antispreco" proposte in occasione della giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti di Torino. Si rileva comunque come 3 italiani su 4 nel 2017 abbiano diminuito o annullato gli sprechi alimentari.



"Sulle tavole degli italiani - scrive la Coldiretti - sono tornati i piatti del giorno dopo come polpette, frittate, pizze farcite, ratatouille e macedonia. Ricette che non sono solo una ottima soluzione per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo una usanza molto diffusa che ha dato origine a piatti diventati simbolo della cultura enogastronomica del territorio come".





© RIPRODUZIONE RISERVATA