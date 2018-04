Comcast mette sul piatto 22 miliardi di sterline per Sky

(Teleborsa) - Comcast lancia la sfida a Rupert Murdoch.



Il principale operatore della tv via cavo americana proprietario del network televisivo Nbc e degli studios cinematografici Universal, ha formalizzato i termini dell'offerta per rilevare Sky, mettendo sul tavolo 22 miliardi di sterline.



Un'offerta che era già stata annunciata a febbraio scorso ma che è stata formalizzata solo ieri 24 aprile.



Comcast è disposta a pagare 12,5 sterline cash per ogni azione di Sky. Un premio di circa il 16% rispetto all'offerta messa sul piatto dalla 21st Century Fox di Rupert Murdoch. Il gruppo prevede che l'acquisizione verrà completata entro la fine del 2018.







