Commercio, Governo verso la limitazione delle aperture nei giorni festivi

(Teleborsa) - Mentre il decreto dignità attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale torna alla ribalta la possibilità di limitare le aperture dei negozi nei giorni festivi e nelle domeniche.



Davide Crippa, deputato del Movimento 5 Stelle e sottosegretario allo Sviluppo Economico, ha presentato in Parlamento una proposta di legge che modifica in senso restrittivo quanto stabilito dal Salva Italia varato dal Governo Monti nel 2011.



Il testo prevede che in ogni Comune solo il 25% dei negozi di un determinato settore merceologico possano rimanere aperti domenica e nei giorni festivi - e comunque non oltre il massimo di dodici giorni all'anno di apertura festiva - e che vi siano turnazioni per i dipendenti.



Salvo lo shopping online ma solo parzialmente: gli ordini si potranno fare nei giorni festivi ma lavorazione ed evasione degli ordini dovranno essere spostati nei successivi giorni feriali.



Escluse dal provvedimento, invece, le località turistiche.



L'esecuzione delle norme spetterà agli Enti locali.



Sembra che la proposta abbia già ricevuto il placet di alcuni sindacati e di molte organizzazioni di settore.

