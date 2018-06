Compagnia aerea Aegean investe in nuovi A320 neo e nella formazione piloti

(Teleborsa) - La compagnia aerea Aegean ha ufficializzato l'ordine di 42 aeromobili A320 neo di Airbus che, grazie ai motori di nuova generazione e dispositivi alari Sharklet garantisce un risparmio del 15% di carburante. L'accordo è stato siglato da Eftichios Vassilakis, Chairman di Aegean, e da Tom Enders, Chief Executive Officer di Airbus.



La compagnia aerea greca, che dispone attualmente di una flotta di 49 aeromobili Airbus (37 A320, 11 A321 e uno A319) ha speso 5 miliardi di dollari per questa operazione, che rappresenta il più grande investimento privato della Grecia post-crisi. A ciò si aggiunge l'impegno assunto per la formazione del personale di volo, per il quale Aegean prevede di investire 30 milioni di euro nel prossimo biennio, per la realizzazione di un centro di addestramento presso l'aeroporto internazionale di Atene.



Aegean ha annunciato anche un programma di borse di studio per 100 aspiranti piloti nel 2018-2019.

