Comune di Torino: al via bando per cessione quote SAGAT

(Teleborsa) - Oggi lunedì 18 giugno è il giorno fissato per l'emanazione del bando del Comune di Torino che prevede la cessione delle quote di alcune società partecipate, tra cui Sagat S.p.A., società che gestisce l'aeroporto di Caselle e vanta una concessione fino al 2035.



Per Sagat, il Comune del capoluogo piemontese ha scelto di mettere in vendita la totalità delle sue quote, pari al 10%, corrispondente a 250.223 azioni, per un valore di 20,5 milioni di euro. A conclusione dell'operazione, l'aeroporto di Torino diventerà completamente privato. Il servizio di advisory finanziario per Sagat è stato vinto da Paragon Business Advisors S.R.L.





