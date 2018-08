Condotte, Commissari al lavoro per continuitÃ  commesse

(Teleborsa) - A poche ore dalla nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, i Commissari dott. Matteo Uggetti, prof. avv. Giovanni Bruno e prof. Alberto Dello Strologo, si sono insediati presso la sede di Condotte in via Salaria.



Nel corso di un primo, lungo incontro con alcuni Consiglieri di Gestione uscenti e con alcuni dirigenti della Società, i Commissari hanno immediatamente provveduto ad acquisire le informazioni relative all'assetto organizzativo della Società e del Gruppo, nonché alle principali commesse italiane ed estere, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare la continuità delle stesse.



Uggetti, Bruno e Dello Strologo come loro primo atto formale, hanno avviato la procedura che autorizza il pagamento dello stipendio ai dipendenti.



Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri con i dirigenti dei settori e con le rappresentanze aziendali dei lavoratori, con l'acquisizione della documentazione già richiesta e necessaria per consentire la piena operatività dei Commissari, con la più ampia disponibilità e collaborazione della struttura della Società.

