Confartigianato rilancia sulla lotta alla pressione fiscale e credito piÃ¹ facile

Altra situazione pesante è il debito della Pubblica Amministrazione verso le imprese: 55 miliardi. La Confartigianato chiede la compensazione debiti/crediti, che permetterebbe di ridurre della metà il debito della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese.







Altro tema è quello della pressione fiscale sempre troppo elevato rispetto alla media europea: la differente pressione fiscale costa infatti 18,6 miliardi. Da qui l'auspicio della flat tax.

(Teleborsa) - La crisi degli scorsi anni ha colpito gravemente il mondo dell'artigianato e della piccola impresa, ma il sistema ha tenuto e si è rigenerato. Così ilha spiegato, all'Assemblea annuale a Roma, i sacrifici e la svolta del milione e 300 mila piccole imprese disseminate nel nostro Paese.Merletti ha anche spiegato come i nostri piccoli imprenditori. Ma sulle imprese gravano, da qui la necessità di avere presto un Istituto pubblico speciale.Più cauti i piccoli imprenditori sono sulla. Merletti infatti ritiene che il disinnesco delle clausole di salvaguardia per evitarne l'aumentoInfine, il Presidente della Confartigianato spezza una lancia a favore del, confermando la necessità di fare incontrare domanda e offerta di lavoro e mettendo in evidenza che ogni forma di doverosa assistenza a chi è in difficoltà nel mondo del lavoro non può che essere transitoria.