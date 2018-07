Confcommercio, stabile il disagio socialeÂ ma rischi nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Resta stabile a maggio l'indice di disagio sociale che si attesta ad un valore stimato di 18 punti, come ad aprile.



E' quanto rileva il Misery Index Confcommercio (MIC) secondo cui la dinamica continua ad essere influenzata "dall'accelerazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto" aumentati del 2% su base annua. In aumento di sei decimi di punto rispetto a quanto rilevato ad aprile.



Il MIC segnala "come i progressi registrati negli ultimi anni sul versante del mercato del lavoro, che hanno permesso il ritorno ai valori pre crisi, sono stati insufficienti a garantire un reale ridimensionamento della disoccupazione. Il nostro Paese sta, infatti, scontando anche un recupero di un gap di partecipazione al mercato del lavoro. La presenza attiva sul mercato di una quota di persone sempre più elevata necessita per il riassorbimento della disoccupazione di dinamiche decisamente più elevate di quelle già sperimentate".



L'associazione avverte tuttavia che "l'indebolimento del quadro congiunturale e l'irrigidimento delle norme contrattuali" rischiano, nei prossimi mesi, "di vanificare i miglioramenti conseguiti" negli ultimi periodi.

