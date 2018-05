Confindustria, Furlan: "Lavoro, sviluppo, crescita tornano giustamente al centro"

(Teleborsa) -. Così, ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'Assemblea annuale dell'associazione di Viale dell'Astronomia., cosa che fino adesso non abbiamo ascoltato molto nel dibattito dlela politica", ha sottolineato la sindacalista, aggiungendo "io credo che aver rimesso nellail futuro, che può essere solo creato attraverso lo sviluppo ed il lavoro, sia una cosa veramente importante"."Discuteremo con il prossimo governo di come mettere al centro lo sviluppo ed il lavoro", ha detto la Furlan, dicendosi d'accordo con il Presidente Boccia cheA proposito del, la leader sindacale ha detto "condivido in pieno l'analisi di Boccia" ed ha aggiunto, ha concluso la Furlan, ricorndando l'importanza e la posizione del nostro paese nel settore dell'acciaio.