Consiglio dei Ministri proroga i vertici di ARERA

(Teleborsa) - Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle funzioni dell'attuale collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA).



Il provvedimento si è reso necessario in ragione della sostanziale coincidenza tra lo scioglimento delle Camere e il termine del mandato dei componenti dell'Autorità.



Il decreto consentirà agli attuali componenti del collegio di esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Governo.

