Consob, Anna Genovese assume incarico di presidente vicario

(Teleborsa) - "A partire da oggi, venerdì 14 settembre 2018, Anna Genovese assume l'incarico di presidente vicario della Consob, subentrando al presidente dimissionario, Mario Nava". Lo comunica la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa dopo che Nava ha lasciato il suo incarico ieri 13 settembre, dopo una riunione lampo della Commissione di Vigilanza.



Il Presidente ha rassegnato le dimissioni irrevocabili. Una decisione che è arrivata dopo le pressioni della maggioranza di Governo che sottolineavano l'incompatibilità dello stesso Nava con il ruolo ricoperto nella Commissione europea e dunque dipendente di un'istituzione sovranazionale. Una posizione congiunta quella di Lega e M5S che hanno chiesto un passo indietro del Presidente per "incompatibilità".



"Una questione solo politica", ha sottolineato Nava che ha aggiunto: "la legalità della mia posizione amministrativa è stata decisa e validata da ben quattro istituzioni, Commissione europea, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica e Corte dei Conti, e non necessita miei commenti ulteriori".



Il suo mandato è durato meno di cinque mesi e ora torna al suo incarico a Bruxelles. Nava si era insediato il 16 aprile scorso.





