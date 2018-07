Consob avvia consultazioni su esenzione prospetto informativo e distribuzione assicurativa

(Teleborsa) - La Consob ha avviato pubbliche consultazioni sulle modifiche alla soglia di esenzione al prospetto di offerta e di quotazione e sulla distribuzione assicurativa (Idd).



Nello specifico, la prima pubblica consultazione è volta a definire la soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo.



Attualmente, a livello nazionale si prevede che per le offerte pubbliche al di sotto di 5 milioni di euro non è previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto. La consultazione, della durata di 45 giorni, terminerà il 13 agosto.



La seconda consultazione riguarda il recepimento della direttiva 2016/97/Ue sulla distribuzione assicurativa (Idd), riguardante, in particolare, l'informativa precontrattuale dei prodotti finanziari emessi da imprese assicurative. Le principali modifiche al Tuf riguardano gli articoli 1 e 25-ter, con la sostituzione della definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (prodotti di ramo III e V), con la nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o Ipib (Insurance Base Investment Products), che include anche i prodotti di ramo I della tipologia mista rivalutabile e i prodotti multiramo. La consultazione, della durata di 60 giorni, terminerà il 27 agosto.

