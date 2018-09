Consob: Di Maio, molto presto nuovo presidente

(Teleborsa) - Il nuovo presidente della Consob sarà nominato "molto presto". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio durante un evento ed in merito alle dimissioni di Mario Nava, arrivate nei giorni scorsi.



Il presidente si era insidiato alla Commissione di Vigilanza, lo scorso 16 aprile 2018.



La scelta delle dimissioni è "solo una questione politica" - spiegava di lì a poche ore dall'annuncio delle dimissioni - lo stesso Nava. "La legalità della mia posizione amministrativa è stata decisa e validata da ben quattro istituzioni, Commissione europea, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica e Corte dei Conti, e non necessita miei commenti ulteriori. La Consob è indipendente, ma non può essere isolata, deve poter lavorare non solo con le altre autorità indipendenti, ma anche con le istituzioni politiche".





