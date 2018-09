Consob, il presidente Nava presenta le dimissioni

(Teleborsa) - Si è dimesso il presidente della Consob, Mario Nava. Il suo mandato è durato meno di 5 mesi e ora torna al suo incarico a Bruxelles.



Nava si era insediato il 16 aprile scorso.



Dopo una riunione lampo della Commissione di Vigilanza, il presidente ha rassegnato le dimissioni in scia alle pressioni della maggioranza di governo, sull'incompatibilità del ruolo dello stesso Nava, affinché mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea.







