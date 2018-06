CONSOB: via libera a OPA su azioni Snaitech

(Teleborsa) - Via libera di CONSOB al documento relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria promossa da Pluto (Italia) sulle totalità delle azioni Snaitech.



L'OPA partirà il prossimo martedì 26 giugno per chiudersi il 23 luglio.



Pluto (Italia) pagherà agli aderenti un corrispettivo di 2,19 euro per ogni azione portata in adesione che verrà corrisposta agli aderenti all'Offerta in data 30 luglio 2018. L'obiettivo dell'OPA è di acquisire l'intero capitale di Snaitech e realizzare il delisting delle azioni.



Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e, dunque, per le sedute del 31 luglio 2018, 1 agosto 2018, 2 agosto 2018, 3 agosto 2018 e 6 agosto 2018. In caso di Riapertura dei Termini dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle azioni che hanno formato oggetto di adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà, il 13 agosto 2018.



















