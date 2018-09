Consumi, boom degli alimenti biologici nel 2018

(Teleborsa) - Le vendite al dettaglio di prodotti biologici sono aumentate del 10,5% nel 2018. Lo rivela Coldiretti, che evidenzia come la domanda stia crescendo ininterrottamente da un decennio a questa parte. I dati sono stati divulgati in occasione dell'apertura del "Salone internazionale del biologico".



I prodotti che hanno fatto segnare il maggior incremento di vendite sono carne (+34%), uova (19,2%) e l'olio extravergine d'oliva (+13,8%). La crescita della domanda ha comportato un forte aumento delle produzioni in Italia, leader europeo per numero di imprese BIO e al top nel mondo per percentuale di superficie totale coltivata (il 14,6%), per un giro d'affari di oltre 5 miliardi di fatturato di cui 2 miliardi dall'export. D'altronde l'agricoltura nostrana è la più green d'Europa, con il maggior numero di certificazioni alimentari (denominazione Dop/Igp) a livello comunitario.



Per quanto riguarda la distribuzione delle superfici biologiche a livello regionale, i dati Coldiretti segnalano nella top five la Sicilia con 363.688 ettari, la Puglia con 255.853 ettari, la Calabria con 204.527 ettari, la Sardegna 140648 ettari e il Lazio con 132923 ettari.





