Consumi in ripresa a febbraio ma le aspettative sono prudenti

(Teleborsa) - I consumi degli italiani tornano positivi a febbraio dopo il calo registrato a inizio 2018.



Nel mese in esame l'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha mostrato una modesta risalita dello 0,3% "in un contesto in cui l'alternarsi di dati positivi e negativi, associati a un'evoluzione meno dinamica dell'occupazione, continua a determinare aspettative molto prudenti da parte delle famiglie con comportamenti di consumo", spiega la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.



Rispetto a febbraio 2017 l'ICC ha registrato una flessione dello 0,1%, attenuando però la tendenza alla riduzione emersa a gennaio (-0,8%).



Il dato dell'ultimo mese è sintesi di un'evoluzione positiva della domanda relativa ai servizi (+1,6%) e di una flessione dello 0,8% della spesa per i beni. Rispetto a febbraio del 2017 l'incremento più significativo ha riguardato la domanda per gli alberghi, i pasti e le consumazioni fuori casa (+1,7%).



Per il mese di marzo Confcommercio stima una crescita mensile nulla del PIL mensile e una variazione annua dell'1,2%, in rallentamento rispetto a febbraio 2018. Nel primo trimestre 2018 il PIL è previsto invece in aumento dello 0,2% in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita annuo si attesterebbe all'1,4%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA