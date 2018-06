Conte vede i ministri economici.Â Dossier Italia ed Europa sul tavolo

(Teleborsa) - Il premier Giuseppe Conte ha visto, stamane, a Palazzo Chigi i ministri economici del nuovo governo giallo-verde. Tra i presenti, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.



Sul tavolo del vertice - secondo quanto si apprende - i principali dossier economici che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nei prossimi mesi, ovvero il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sui temi dell'economia.



Dal ministro Tria sono giunte ieri parole di rassicurazione. Il Ministro dell'Economia ha detto che l'euro non è in discussione, così come l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL. In un secondo momento il vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi di Maio ha affermato che le parole di Tria esprimono la linea di Governo.

