Conti correnti e conti depositi: i rendimenti piÃ¹ alti sono online

(Teleborsa) - Gli italiani tornano a risparmiare, dopo un periodo piuttosto faticoso a causa soprattutto dai problemi legati alla precarietà del lavoro. Nei primi quattro mesi dell'anno si è registrato un aumento del saldo medio detenuto nei conti correnti: il valore passa dai 12.346 euro ai 12.695 euro, quasi 1.500 euro in più rispetto a quanto registrato durante l'ultima parte del 2016.



Questi dati emergono dalle rilevazioni dell'Osservatorio ConfrontaConti.it, dai quali si evince anche che quasi la metà dei correntisti ha meno di quarant'anni. Il 38,5% del campione ha un'età compresa tra i 26 e i 40 anni mentre solo il 6,7% è un under 25. Ancora un rialzo per le richieste di apertura degli over 55, ora al 19,1% contro il 17,5% dello scorso semestre.



Bene i conti online, arrivati a superare la metà del campione con il 53,2% del totale. Il 39% dei correntisti richiede la gestione via web ma con la possibilità di recarsi talvolta in filiale: solo il 7,8% decide di utilizzare esclusivamente il conto tradizionale in sede.



Tornano in voga i conto deposito, un vero e proprio salvadanaio dove allocare i risparmi, che se investiti in altri strumenti rischierebbero di essere esposti a un rischio molto più elevato, nonostante i rendimenti ancora bassi, sotto l'1%, ma con quelli online sicuramente tra i più alti. Negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento del 44% delle somme investite dagli italiani in conti deposito: in valore assoluto, si è passati da circa 400 miliardi di euro a 578 miliardi di euro, ripartiti in tutti i conti deposito detenuti dalle varie banche che operano sul mercato nazionale.



Aumenta la richiesta dei conti deposito a scadenza nel 1° quadrimestre del 2018, al 72,1% dal 53,8% della seconda metà del 2017.



Ad amare il conto deposito sono soprattutto gli over 55: il 46,5%, contro il 44,2% dello scorso semestre. Il 32,8% ha tra i 41 e 55 anni, il 18,8% tra i 26 ed i 40 anni e un piccolo 1,9% è di un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, comunque in crescita rispetto all'1,4% dell'ultima parte del 2017.

