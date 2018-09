(Teleborsa) - Conti in salita per TPS, holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico.

Il gruppo ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 10% a 9,8 milioni euro, contro gli 8,9 milioni del primo semestre 2017.



L'EBITDA è pari a 2 milioni, in crescita del 3% rispetto a 1,96 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. L'EBIT è pari a 1,5 milioni di euro (1,8 milioni al 30 giugno 2017), per effetto del maggior peso degli ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati nel 2017.



Il risultato ante imposte, pari a 1,5 milioni di euro, è in linea con il primo semestre 2017.



L'Utile Netto, pari a 1 milione, è in crescita del 4,4% (0,96 milioni al 30 giugno 2017), dopo imposte per 0,5 milioni. L'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 0,95 milioni, +2,9% rispetto al 30 giugno 2017 (0,92 milioni).

