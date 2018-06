Conti pubblici, FMI chiede rispetto regole bilancio

(Teleborsa) - La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, invita i governi dell'area euro a ridurre il debito pubblico.



"Ogni Paese dell'area dell'euro ha la responsabilità di rispettare le regole fiscali comuni e ridurre il debito pubblico nei casi in cui sia troppo elevato" - afferma Lagarde alla "Conferenza Euro a 20" a Dublino - aggiungendo che l'Eurozona può adottare misure per introdurre una maggiore condivisione del rischio fiscale riducendo al contempo i rischi sottostanti.



Il direttore del Fondo ha ricordato come nell'ultima crisi si sia fatto eccessivo affidamento sulla politica monetaria ed ha ribadito che l'Unione bancaria dovrebbe essere completata con un adeguato supporto per un fondo di risoluzione unico e un sistema di assicurazione dei depositi comune.



In poche parole, l'area euro non dovrebbe ripetere gli stessi errori del passato.









