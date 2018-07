Conti pubblici, Ue chiede a Italia correzione almeno 0,3% PIL

(Teleborsa) - Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio.



Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del PIL nel 2018" perché "c'è un rischio di deviazione significativa" dal percorso di aggiustamento raccomandato verso l'obiettivo di bilancio a medio termine quest'anno.



Nel 2019, "dato il debito sopra il 60%" - sottolinea il Consiglio - l'aggiustamento richiesto è dello 0,6%.





