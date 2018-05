Contratto Lega-M5S, appello FMI: prioritÃ  crescita e riduzione criticitÃ 

(Teleborsa) - "Aspettiamo che il governo si formi per capire le sue politiche. Lavoreremo con il nuovo governo per stimolare la crescita e ridurre le debolezze". Lo ha detto il portavoce del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Gerry Rice nel consueto briefing con la stampa commentando la situazione italiana e la bozza del contratto.



Il Fondo è "impaziente di lavorare con il nuovo governo" italiano, una volta che sarà in carica e di formulare le politiche volte a migliorare la crescita e a ridurre le vulnerabilità".



Rice ha spiegato che l'istituto guidato da Christine Lagarde "aspetta" la formazione del nuovo esecutivo. Poi avrà modo di "discutere e capire il suo programma e i suoi dettagli". A quel punto il Fondo "confermerà con la nuova amministrazione quando ci sarà la nostra analisi annuale dell'economia nazionale" chiamata Articolo IV.

