Convocati CdA di Fiat, Ferrari e CNH per esaminare nodo Marchionne

(Teleborsa) - Giornata cruciale per il settore automotive che oggi 21 luglio 2018 potrebbe scoprire chi succederà a Sergio Marchionne in capo al gruppo Fiat Chrysler Automobile, alla Ferrari ed al produttore di veicoli industriali CNH Industrial.



Sono o o stati infatti convocati d'urgenza i Consigli di Amministrazione per esaminare la delicata questione della scelta del nuovo Amministratore delegato, resasi urgente a causa del prolungarsi de



Frattanto, le indiscrezioni riportate dalla rivista specializzata Automotive News parlano della nomina quale AD di Ferrari di Louis Carey Camilleri, già membro del Board della casa di Maranello.



Marchionne ne avrebbe dovuto lasciare nel 2019, ma la scelta del suo successore era stata più volte fatta slittare.





