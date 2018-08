Corea del Nord, gli esperti denunciano: "Non ha fermato programma nucleare"

(Teleborsa) - La Corea del Nord "non ha messo fine al suo programma missilistico e nucleare" e continua a violare le sanzioni imposte dall'Onu. E' l'accusa contenuta in un rapporto di esperti presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella giornata di ieri.

Tra le violazioni si cita in particolare "un ingente aumento nei trasferimenti illegali di petrolio da nave a nave".



Nel rapporto si fa evidenzia inoltre che Pyongyang "ha provato a fornire armi leggere e altro equipaggiamento militare attraverso intermediari stranieri" a Libia, Yemen e Sudan.

