Costamp, Co.Stamp S.r.l vende il 4,35% del Gruppo

(Teleborsa) - Co.Stamp S.r.l. ha completato la vendita di 1.849.200 azioni ordinarie di Costamp Group, pari al 4,35% del capitale sociale della stessa per un controvalore complessivo di 5,55 milioni di euro.



Lo si legge in una nota della società che produce stampi per la componentistica nel settore automotive, precisando che l'operazione, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri, si è chiusa ad un prezzo di 3 euro per azione e si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare l'andamento regolare delle negoziazioni delle azioni di Costamp Group.



La notizia è stata accolta positivamente dal mercato: le azioni Costamp avanzano sull'AIM del 13,41% a 4,06 euro.

