Credem, nel 2017 CET1 sale al 13,69%

(Teleborsa) - Credem ha chiuso il 2017 con un utile netto consolidato in progresso del 41,4% a/a a 186,5 milioni di euro.



Il CET1 ratio è aumentato da 13,32% a 13,69% (+37 bps), dato oltre 6 punti percentuali al di sopra del livello minimo assegnato da BCE per il 2018 pari a 7,375%.



Il CdA proporrà ai soci un dividendo di 0,20 euro per azione con un aumento del 33% sulla cedola precedente.

