Credem rinnova il sodalizio con Reale Mutua per Credemassicurazioni

(Teleborsa) - Credem e Reale Mutua di Assicurazioni rinnovano la storica collaborazione nella bancassurance. Le due società hanno infatti confermato la partnership paritetica in essere da 10 anni in Credemassicurazioni, con l'obiettivo di assicurare il consolidamento e la maggiore efficienza dei processi industriali, l'ampliamento del portafoglio prodotti e la stabilità di lungo termine della collaborazione.



Reale Mutua è una realtà storica nel campo delle assicurazioni, mentre il gruppo Credem ha dalla sua una struttura distributiva di tutto rispetto, che conta 1,2 milioni di clienti (a fine marzo 2018) e 682 sedi fra filiali, centri impresa e negozi finanziari, oltre ad una rete di 815 consulenti finanziari, 202 subagenti e 98 agenti specializzati nella cessione del quinto.



La collaborazione fra i due gruppi mira ad ottimizzare le rispettive competenze ed ha permesso a Credemassicurazioni di chiudere il 2017 con 35,8 milioni di euro di premi emessi (+12%) ed oltre 300 mila polizze in essere.





