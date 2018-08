Credit Agricole multata dalla BCE

(Teleborsa) - Credit Agricole finisce sotto la lente della Banca Centrale Europea. L'organo di vigilanza dell'Eurotower (Single Supervision Mechanism, o SSM) ha inflitto alla banca francese una multa da 4,3 milioni di euro per aver classificato strumenti di capitale come strumenti CET1 durante cinque periodi consecutivi contabili trimestrali tra il 2015 e 2016 senza aver ottenuto il permesso preliminare dell'autorità competente.



Con le stesse motivazioni la BCE ha multato anche due società del Gruppo Credit Agricole: CA Consumer Finance, che dovrà pagare una sanzione da 0,2 milioni di euro, e Credit Agricole Corporate and Investment Bank, per la quale la multa è di 0,3 milioni.



Credit Agricole ha due mesi di tempo per fare appello alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

