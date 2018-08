Credit Agricole non soffre dopo la multa della BCE

(Teleborsa) - Performance piatta per Credit Agricole. Nella giornata di ieri 20 agisto, all'istituto bancario francese è stata inflitta una multa di 4,3 milioni di euro da parte della Banca Centrale Europea, a causa di strumenti di capitale classificati come strumenti CET1 senza aver ottenuto il permesso preliminare dell'autorità competente.



Il titolo della società non risente particolarmente della vicenda ed al momento registra un lieve rialzo dello 0,15%. La tendenza di breve di Credit Agricole moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 11,88 Euro e supporto a 11,75. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 12,02.



