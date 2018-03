Credit Agricole, via libera dall'Antitrust all'acquisto di Banca Leonardo

(Teleborsa) - Nulla osta dall'Antitrust all'acquisizione di Banca Leonardo (BL) da parte di Credit Agricole. L'operazione, sarà portata a termine, attraverso la controllata del gruppo bancario francese, CAIW (CA Indosuez Wealth).



L'Autorità per la concorrenza e il mercato - si legge nel bollettino dell'organismo di vigilanza - ritiene che "l'operazione in esame non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza". Pertanto "delibera di non avviare l'istruttoria".



CAIW che acquisirà il 67,67% del capitale sociale di Banca Leonardo si è impegnata "ad acquisire, alle medesime condizioni, la restante parte del capitale sociale di BL. Per effetto dell'operazione prospettata, CAIW acquisirà la maggioranza o la totalità delle azioni di Banca Leonardo e, dunque, il controllo esclusivo della medesima".

