Credit Suisse, le aziende familiari fanno felici gli azionisti

(Teleborsa) - Le aziende a conduzione familiare crescono a livelli più rapidi della media. Ed è cosi spiegata la forte crescita in Borsa delle family company negli ultimi anni. Lo rivela il Credit Suisse Research Institute nel "Credit Suisse Family 1000" del 2018, dove emerge la maggiore competitività e redditività delle aziende a controllo familiare quotate rispetto a quelle non ad azionariato diffuso.



Nel nostro Paese, sono 9 le società familiari a comparire nella classifica della banca svizzera. In pole tra le società che hanno dato maggior soddisfazione agli azionisti troviamo Amplifon, seguita dalla farmaceutica Recordati e da Ima (macchinari per confezioni). Più indietro troviamo Brembo (impianti frenanti) e Datalogic, prima del gigante automobilistico FCA. Chiudono ERG (energia), Interpump e Campari.



Secondo Credit Suisse, le regioni del successo di questo tipo di società, vanno ricercate in un approccio a lungo termine più conservativo. Inoltre, a differenze delle altre grandi società ad azionariato misto, la redditività delle azioni non è più di tanto influenzata dall'andamento delle trimestrali.

