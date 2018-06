Credito cooperativo, appello a non bloccare riforma dal 1Â° gennaio 2019

(Teleborsa) - La Riforma del credito cooperativo dovrà partire il 1° gennaio 2019. Lo chiedono Confcooperative, Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen nell'interesse delle BCC, delle Casse Rurali e Raiffeisenkassen.



Un appello al governo ed al Parlamento affinché portino avanti "la linea salvaguardata e valorizzata dalla riforma che tutela l'identità mutualistica" delle Casse, frutto di un confronto "intenso" e "costruttivo" avviato ad inizio 2015.



Di qui, la richiesta di non tardare la riforma ed attuarla "nei tempi attualmente previsti dalla normativa", vale a dire il 1° gennaio 2019, ed agire "nei confronti del Parlamento Europeo e della Commissione UE a riequilibrare una produzione normativa e regolamentare in favore di una legislazione realmente proporzionale e adeguata rispetto a banche che hanno dimensioni, complessità e finalità imprenditoriali differenti".



Il sistema delle BCC e casse rurali - si fa presente - coinvolge 270 banche locali, 1,3 milioni di soci e quote rilevanti per il finanziamento all'economia reale, alle famiglie ed alle imprese.

