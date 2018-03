Credito, piÃ¹ prestiti alle famiglie a febbraio

(Teleborsa) - Tendenziale aumento delle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane. Lo rileva l'ultimo Osservatorio CRIF, in base al quale, a febbraio 2018 viene registrato un +3,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



Prestiti sì, ma non per comprare il frigo... L'aumento è stato favorito da un più che positivo +9,6% nel settore dei prestiti personali, fattore trainante dell'intero comparto. Trend opposto per i prestiti finalizzati, giù del 2,2%.



Si registra un incremento record anche per l'importo medio dei prestiti, assestato complessivamente a 9.935 Euro (+6.1%). Si tratta dell'aumento più elevato da quando sono iniziate le rilevazioni mensili da parte di CRIF. Rispetto a febbraio 2017 aumentano tanto i prestiti personali (13.588 Euro, +3%) quanto i prestiti finalizzati (6.649 Euro, +5,8%).



"Nonostante gli italiani risultino meno indebitati (la rata mensile pro capite rimborsata nel 2017 è infatti scesa a 355 euro, l'1,5% in meno rispetto all'anno precedente), in questi primi mesi dell'anno prosegue la fase favorevole per le richieste di nuovi prestiti da parte delle famiglie, in particolare per la componente dei prestiti personali, che crescono ininterrottamente da oltre un anno", commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

