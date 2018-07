Cresce la spesa degli italiani per sport e spettacolo

(Teleborsa) - Nel 2017 l'andamento degli indicatori del settore spettacolo ha mostrato una crescita della spesa al botteghino (+0,71%) e soprattutto del volume d'affari (+4,45%), alla quale si sono contrapposte una diminuzione dell'attività di spettacolo (-2,56%) e una perdita negli ingressi (-4,31%). E' questo il quadro che emerge dai dati dell'Annuario dello Spettacolo di SIAE, il più grande database del settore che ogni anno fornisce una panoramica sull'andamento della spesa e della presenza del pubblico in eventi dello spettacolo e dello sport nel nostro Paese.



L'andamento contrastante del numero di ingressi ha determinato un aumento del prezzo medio praticato, pari al 5,25%, rispetto al 2016. In flessione la spesa del pubblico (-1,29%), che comprende anche altre voci, dai costi di prevendita dei biglietti, alle prenotazioni di tavoli, dal servizio guardaroba alle consumazioni al bar.



Nel 2017 si è assistito al crollo del cinema che, perdendo oltre 14 milioni di spettatori dal 2016, ha contenuto grandemente gli indicatori economici, con gli ingressi diminuiti del 12,48%. Da segnalare il record mondiale di biglietti conseguito da Vasco Rossi nel grandioso concerto di Modena, che ha visto SIAE partner tecnico per implementare tutte le best practice contro la piaga del secondary ticketing, e le buone performance della lirica e del balletto.



In prima linea rimane lo sport, che ha visto salire tanto la spesa al botteghino (+15,61%) che il volume d'affari (+12,75%). In particolare, il calcio nel 2017 ha raccolto l'80,55% del volume d'affari contabilizzato nello sport.







