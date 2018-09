CreVal, azionista DGFD deposita lista candidati per nomina CdA

(Teleborsa) - L'azionista DGFD che possiede una partecipazione pari al 5,12% del capitale sociale di Credito Valtellinese ha depositato una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.



La lista è stata depositata in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata su richiesta di DGFD e risulta composta da Luigi Lovaglio, Alessandro Trotter, Stefano Caselli, Mauro Selvetti, Fausto Galmarini, Elena Beccalli, Massimo Massimilla, Livia Aliberti Amidani, Massimiliano Scrocchi, Teresa Naddeo, Paola Bruno, Carlo Crosara, Jacob Kalma, Maria Giovanna Calloni, Annalisa Donesana .



DGFD ha comunicato le proposte che intende sottoporre all'approvazione degli Azionisti. Ossia determinare in tre esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Per il triennio 2018-2020, intende determinare il compenso degli Amministratori con 45 mila euro per ciascun componente del Board. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e per le riunioni dei Comitati Consiliari 750 euro di gettone di presenza.









