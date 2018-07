CreVal, completata cartolarizzazione crediti performing per 1,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Creval ha completato un'operazione di cartolarizzazione per un ammontare di 1,5 miliardi di euro relativa a crediti in bonis di mutui ipotecari e chirografari erogati alle piccole e medie imprese.



Nell'ambito di tale cartolarizzazione - effettuata con la finalità di ottimizzare il costo del funding del Gruppo - la Banca Europea degli

Investimenti (BEI) ha sottoscritto un'obbligazione senior di 200 milioni di euro, spiega l'Istituto in una nota aggiungendo che l'importo

riveniente dalla BEI sarà destinato all'erogazione di nuovi prestiti, a condizioni competitive, a piccole e medie imprese clienti di Creval.



L'operazione è stata realizzata tramite il veicolo "Quadrivio SME 2018" che ha emesso titoli ABS di differenti classi.

