Creval, via libera a fusione per incorporazione del Credito Siciliano

(Teleborsa) - A seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, il progetto di fusione relativo all'operazione di incorporazione di Credito Siciliano in Credito Valtellinese è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Sondrio e di Catania.



La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, fatta salva la possibilità, per i soci del Credito Valtellinese che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere - entro il 25 aprile 2018 - che tale decisione sia adottata dall'Assemblea straordinaria.







