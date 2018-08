Crollo Ponte Morandi, Autostrade riceve lettera contestazione dal MIT

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha ricevuto la lettera di contestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Una lettera già preannunciata dalla stampa nei giorni scorsi. Il Ministero ha assegnato alla società il termine di 15 giorni per fornire le relative controdeduzioni in relazione al crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo rende noto ASPPI. Il Sindacato Nazionale presente in oltre 70 città, con più di 160 sedi operative, dislocate in quasi tutte le Regioni. Intanto dopo le lacrime e il dolore ora si indaga sulle cause del disastro.



All'origine del crollo "una serie di concause" e non solo la rottura di uno strallo, come rivelato da Roberto Ferrazza, Presidente della Commissione ispettiva istituita dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per cercare di fare chiarezza sull'accaduto.



Dopo la tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, ora si pensa alla ricostruzione, dopo il dolore, la rabbia, lo sdegno, la commozione che ha accompagnato i funerali di stato di sabato 18 agosto, ora Genova tenta di rialzarsi.



Un CdM straordinario ha già stanziato nuove risorse per gestire l'emergenza di viabilità e trasporti, mentre oggi 20 agosto saranno 11 i nuclei familiari sfollati che riceveranno appartamenti pronti mentre nelle prossime settimane saranno sistemati altri 40 nuclei familiari, spiegano i responsabili della struttura del Comune di Genova che si occupa delle assegnazioni. La tragedia de Ponte Morandi a Genova ha riportato alla luce in questi ultimi giorni una delle grandi problematiche del nostro Paese: l'assenza di investimenti.



Per questo alcuni esponenti del Governo sono tornati a parlare della necessità di avviare una campagna di investimenti sulle infrastrutture e per la sicurezza. E' il caso della proposta formulata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Il Messaggero ha preannunciato l'arrivo di un piano per la messa in sicurezza delle infrastrutture, non solo autostrade, ponti, e gallerie, ma anche scuole e le aree ad alto rischio idrogeologico. Non è solo Giorgetti che dà voce alla possibilità di riattivare gli investimenti, nelle stesse ore anche il Ministro Savona parla di un piano imponente che coinvolga le partecipate statali.











