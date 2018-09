Crollo Ponte Morandi, Toti: "Ricostruzione spetta ad Autostrade"

(Teleborsa) - "Al momento Autostrade resta un interlocutore" per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, crollato la vigilia di Ferragosto



A parlare Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria Commissario per l'emergenza. Toti lo ha detto durante la presentazione della cinquantottesima edizione del Salone nautico a Milano.



"Stiamo tenendo conto nei nostri colloqui di tutte le esigenze che sono state poste sia dal governo nazionale sia dal buonsenso. A Genova esiste una grande realtà come Fincantieri che ha un ramo di infrastrutture importante e una mano pubblica perché è controllata al 60% da Cassa Depositi e Prestiti. Non vedo alternative a un cantiere aperto e pagato da Autostrade perché gli spetta, in quanto concessionario di quel ponte, così come è concessionario di una gran parte della rete autostradale del Paese. Non è solo una questione morale ma anche giuridica. Il ponte deve essere costruito da un consorzio di imprese che veda certamente una mano pubblica di CDP in maniera importante a garanzia di sicurezza per tutti e di quell'impegno statale che non deve mancare".







