Danieli festeggia la nuova commessa in Olanda

(Teleborsa) - Denaro su Danieli, che avanza dell'1,12% sul listino milanese.



Venerdì pomeriggio la società attiva nella produzione di impianti siderurgici ha comunicato di aver ricevuto dalla Van Merksteijn International un ordine per la fornitura di un laminatoio di acciaio verde a base di rottami per la produzione di 900.000 tonnellate di filo metallico.



Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 22,72 e successiva a quota 23,17. Supporto a 22,27.

