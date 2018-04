Datagate, Zuckerberg pronto a testimoniare davanti al Congresso USA

(Teleborsa) - Ancora sotto i riflettori lo scandalo internazionale datagate che ha investito Facebook. Nell'occhio del ciclonela web agency londinese del miliardarioche ha lavorato per la campagna elettorale die che potrebbe aver avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti in tutto il mondo.Il CEO e fondatore del famoso social networksi prepara domani 11 aprile a dare spiegazioni alha più volte sottolineato la sua personale responsabilità negli errori commessi facendo il "mea culpa" mediatico davanti alle TV statunitensi e ora le scuse arriveranno davanti al Congresso. "E' stato un mio errore e mi scuso. Ho fondato Facebook, lo gestisco e sono responsabile per ciò che vi accade" si legge nelle anticipazioni della testimonianza del fondatore del social network.L'audizione dicomincerà oggi 10 aprile presso la commissionee proseguirà domani 11 alla commissione Commercio della Camera.