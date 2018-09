Dazi, Cina pronta a rispondere al nuovo affondo degli USA

(Teleborsa) - ++ Dazi: Cina, risposte 'necessarie' se nuove azioni Usa ++

Ministero Esteri, negoziati possibili su basi paritarie

PECHINO



Se Washington attaccherà la Cina non starà a guardare. Lo ha confermato un portavoce del Ministro degli esteri cinese Geng Shuang, nella conferenza stampa quotidiana, in risposta alle voci che anticipano l'arrivo di una nuova pioggia di dazi sui prodotti cinesi.



La Cina "prenderà le misure necessarie" a contrastare questo nuovo attacco degli USA, ha fatto sapere il portavoce del governo di Pechino, aggiungendo che i negoziati fra i due Paesi "dovrebbero tenersi su basi paritarie".



Frattanto, la stampa americana nel corso del weekend ha anticipato l'arrivo di una nuova ondata di dazi sui prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari.

