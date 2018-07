Dazi, gli USA varano nuove tariffe contro il Made in China

(Teleborsa) - Trump avanti tutta con la politica protezionistica.



L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari.



Tale mossa, spiega l'Ufficio federale, è stata decisa in risposta alle tariffe stabilite da Pechino come "ritorsione" nei confronti dei dazi USA su alluminio e acciaio entrati in vigore la scorsa settimana.



Soprattutto cibi - carni, vegetali e pesce - nella lunga lista dei prodotti Made in China sottoposti ai dazi.

